Назначена дата приговора по делу экс-главы Тюмени о ДТП с двумя смертями

В суде по делу бывшего главы Тюмени Дмитрия Еремеева выступили потерпевшие. Очевидцы трагедии рассказали о резонансной аварии как очно, так и путём оглашения показаний. До приговора осталось два заседания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что экс-глава Тюмени Дмитрий Еремеев 23 июня 2018 г., совершая обгон на трассе, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение его машины с легковым автомобилем, оба пассажира которого погибли на месте. Высокопоставленный чиновник при этом отделался штрафом в 160 тыс. руб., а уголовное дело за примирением сторон было прекращено (Еремеев выплатил родственникам жертв крупные денежные компенсации). Однако мягкое наказание вызвало большой общественный резонанс, и прокуратура отправила дело на пересмотр, а первый приговор был отменен.

Гособвинитель Татьяна Осовец рассказала Накануне.RU, что сегодня допросили потерпевших, матерей погибших. Также выступили два очевидца аварии, свидетели обвинения. Оглашены все письменные материалы дела, вплоть до характеристики Еремеева.

"Один из свидетелей сам момент аварии не застал, однако видел, как "Тойота" потерпевших лежала в кювете, также он видел машину Еремеева. Этот же водитель помогал тушить машину, когда она загорелась. Он же звонил в ГИБДД, вызывал "скорую". Второй очевидец рассказал, что ехал на своей машине по трассе, когда "Тойота авенсис" его обогнал и скрылся за поворотом. И буквально через полторы минуты он увидел, как "авенсис" столкнулся с "ленд крузером". Из последнего автомобиля вышли три человека, прозвучал хлопок, "авенсис" загорелся", - заявила Осовец.

Она заявила ходатайства об оглашении показаний свидетелей, которые не пришли, - работников ГИБДД, а также людей, находившихся в одной машине с Еремеевым, которые вскоре после столкновения покинули место ДТП.

"Первое ходатайство удовлетворили, второе – нет, сторона защиты была против, поэтому я потребовала принудительно привести их на следующее заседание, его удовлетворили. Но это ещё не означает, что их доставят. Буду тогда снова требовать оглашение показаний", - сказала Осовец.

Следующее заседание начнётся в 10.00 4 февраля.

"Судья объявила нам, что 4 февраля пройдёт всё судебное следствие. На нём выступят привезённые свидетели, сам Еремеев. На 12 февраля будут назначены прения и, возможно, приговор, если ничего не изменится", - резюмировала Осовец.