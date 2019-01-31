Челябинец заболел корью после отдыха в Таиланде

В Челябинской области зарегистрирован случай кори у местного жителя, отдыхавшего в Таиланде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что мужчина не был привит от кори.

Добавим, что в прошлом году в регионе было зарегистрировано девять случаев кори, среди заболевших было четыре ребенка в возрасте от года до 11 лет. Все дети не были привиты от кори.

В ведомстве напомнили, что корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется симптомами общей интоксикации, высокой температурой, катаральными явлениями, конъюнктивитом, пятнисто-папулезной сыпью. Болезнь может быть причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей раннего возраста.