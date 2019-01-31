31 Января 2019
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На Уралвагонзаводе обсудили стратегию развития региона

Во Дворце культуры Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле состоялась фокус-группа "Стратегия развития территорий".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, в дискуссии приняли участие главы муниципальных округов региона, а также представители градообразующих предприятий. Инициатор мероприятия - Горнозаводское территориальное отделение Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

В частности, обсуждались вопросы эффективного сотрудничества между муниципальной властью и градообразующими предприятиями по созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры моногородов Горнозаводского округа. Участники пытались выявить существующие проблемы региона, найти баланс интересов муниципальной власти и градообразующих предприятий при решении данных проблем.

Текущая ситуация оценивается как сложная и усиливающая потребность в эффективном взаимодействии. В числе задач: сократить прогрессирующий отток людей трудоспособного возраста в более крупные города; решить вопросы, связанные с уменьшением доли легального малого и среднего бизнеса, падением платежеспособного спроса населения и дефицитом финансовых ресурсов в муниципалитете.

По словам исполнительного вице-президента СОСППа Игоря Кудрявцева, взаимодействие двух нижнетагильских градообразующих предприятий с администрацией города выстроено на высоком уровне.

"На примере Уралвагонзавода – это Дзержинский район. Здесь хорошо развита социальная инфраструктура, а в том году открылась поликлиника. Безусловно, такое сотрудничество можно признать лучшей практикой совместной работы руководство города и завода", - сказал Кудрявцев.

Уралвагонзавод на протяжении долгих лет сохраняет статус социально-ориентированного предприятия, оказывая большую помощь и поддержку не только своим сотрудникам, но и горожанам. На УВЗ выполняется ряд социально значимых программ, которые охватывают все стороны жизни трудящихся. В частности, профилактика и лечение заболеваний, оздоровление и отдых, в том числе и детей, развитие физкультуры и спорта, организация досуга, поддержка ветеранов и молодежи.

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На Уралвагонзаводе обсудили стратегию развития региона

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Теги: Уралвагонзавод, стратегия, регион



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