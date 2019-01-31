В этом году Южный Урал получит миллиарды рублей на строительство дорог и соцобъектов

Глава Челябинской области Борис Дубровский принял решение выделить 2 млрд рублей на строительство дорог и социальных объектов в регионе.

Изменения в закон о бюджете уже утвердили депутаты регионального парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

Как отметил Борис Дубровский, на новые дороги будет выделено более 1,5 млрд рублей - таким образом, дорожный фонд в 2019 году увеличится до 14,5 млрд рублей.

"Эти средства пойдут на ремонт и строительство дорог. Речь идет не только о Челябинске. Хорошие и качественно отремонтированные дороги должны быть во всех муниципалитетах области", - сказал Борис Дубровский.

Помимо полутора миллиардов рублей, которые направят на финансирование дорожной деятельности в муниципалитетах Южного Урала, еще 500 млн рублей выделены в целях обеспечения строительства социально важных объектов в рамках подготовки к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинской области уже в следующем году.

Как отметил первый замминистра финансов Южного Урала Антон Прыгунов, дополнительные расходы будут обеспечены за счет остатков средств регионального бюджета, сформированных на начало текущего года.

С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2019 год составляют 174 млрд 929,8 млн рублей, а расходы - 188 млрд 951,1 млн рублей, дефицит - 14 млрд 21,3 млн рублей.