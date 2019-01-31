СК проверяет городскую больницу Копейска, где умерли трое детей

31 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

СК проверяет городскую больницу Копейска, где умерли трое детей

СК проводит проверку по предоставлению городской больницей №1 Копейска услуг ненадлежащего качества, повлекших по неосторожности смерть трех детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, 29 января стало известно о смерти 13-летнего мальчика в больницу. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский приказал провести проверку в Копейской больнице. С 20 декабря по 29 января в больнице умерло трое детей.

Доследственная проверка проводится в отношении должностных лиц лечебного учреждения.

"В ходе проверки с привлечением специалистов регионального министерства здравоохранения будет установлено соответствие предъявляемым нормативным требованиям и стандартам, предоставляемых лечебным учреждением медицинских услуг и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц и руководства больницы", - говорится в сообщении.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СК проверяет городскую больницу Копейска, где умерли трое детей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СК, больница, проверка, дети,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.01.2019 15:19 Мск Министр здравоохранения Челябинской области пригрозил жесткими кадровыми решениями после смерти трех детей в больнице Копейска
Ранее 30.01.2019 12:05 Мск СК возбудил уголовное дело после смерти мальчика в больнице Копейска
Ранее 30.01.2019 10:31 Мск Дубровский приказал провести проверку в больнице, где умерли трое детей

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 460

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети