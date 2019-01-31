СК проверяет городскую больницу Копейска, где умерли трое детей

СК проводит проверку по предоставлению городской больницей №1 Копейска услуг ненадлежащего качества, повлекших по неосторожности смерть трех детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, 29 января стало известно о смерти 13-летнего мальчика в больницу. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский приказал провести проверку в Копейской больнице. С 20 декабря по 29 января в больнице умерло трое детей.

Доследственная проверка проводится в отношении должностных лиц лечебного учреждения.

"В ходе проверки с привлечением специалистов регионального министерства здравоохранения будет установлено соответствие предъявляемым нормативным требованиям и стандартам, предоставляемых лечебным учреждением медицинских услуг и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц и руководства больницы", - говорится в сообщении.