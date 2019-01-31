Сотрудники роддома №10 в Москве бьют тревогу, опасаясь закрытия медучреждения

В Москве приостановлена деятельность почти всех отделений роддома №10. Персонал медучреждения опасается, что власти города полностью закроют этот роддом и собирают подписи в поддержку его сохранения. Подробности - в материале Накануне.RU.

Работа отделений роддома перестала осуществляться на основании решения Зюзинского районного суда от 22 ноября прошлого года. Предлогом для временного закрытия стали выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, сообщили Накануне.RU представители инициативной группы из числа сотрудников родильного дома.

Эта ситуация вызвала беспокойство работников, большинство из которых были отправлены в "вынужденный простой" с сохранением 2/3 заработной платы. Их опасения подтвердил и главврач роддома №10 Олег Латышкевич.

На недавно прошедшей встрече с персоналом, инициативной группой граждан и местными независимыми депутатами он рассказал, что возобновить работу учреждения невозможно без устранения нарушений, а для этого требуется капитальный ремонт здания. При этом бюджет не предусматривает выделение средств на эти цели. "В структуре Центра планирования семьи и репродукции (филиалом которого является роддом №10 - прим. Накануне.RU) нет обслуживающей компании, которая делает капитальный ремонт. Проект и программа капитального ремонта на 2019 г. разработана еще в в 2018 г. Поэтому в этом году средств на проведение капитального ремонта не зарезервировано. Для того, чтобы их зарезервировать, нужно произвести изыскания. И этими изысканиями сейчас занимаются сотрудники, которые ими должны заниматься", - приводят его слова участники встречи.

В официальных ответах Департамента здравоохранения Москвы персоналу говорится, что "здание сохранит медицинскую направленность", т.е. перспективы роддома пока не определены.

Сотрудники убеждены, что сложившаяся ситуация - не последняя в череде "закрытий" медучреждений.

Как отмечают представители инициативной группы, это уже вторая попытка закрытия роддома за последние 5 лет, но в 2014 году, на заре "оптимизации в здравоохранении", зюзинский роддом удалось отстоять.

С целью и сегодня сохранить роддом на прежнем месте и с прежним профилем работники и пациенты зюзинского роддома запустили независимую экспертизу здания намерены добиться установления четких сроков по устранению нарушений. Сторонники сохранения больницы выступают против любого иного использования здания роддома и земельного участка под ним и призывают не допустить точечной застройки, жилых комплексов или торговых центров на его месте.

Кроме того, ежедневно продолжается сбор подписей местных жителей, часть из них уже передана мэру Москвы Сергею Собянину.

На фоне ситуации с роддомом №10 в мэрии информировали, что 23 родильных дома будут закрыты на санитарно-гигиеническую обработку. В департаменте здравоохранения Москвы предупредили, что обычно срок закрытия учреждений не превышает двух недель.

"За время санитарной обработки в роддомах дезинфицируют помещения и оборудование. Это необходимо для того, чтобы обезопасить мам и новорожденных от возможных инфекций. Такую санобработку проводят раз в год", - говорится в сообщении столичного правительства. Пациенткам предлагают" найти замену тому родильному дому, который приостановил прием из-за санитарной обработки".

Редакция Накануне.RU отправила официальный запрос в департамент образования Москвы, оперативный комментарий ведомства пока не удалось получить.