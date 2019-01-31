31 Января 2019
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Минтранс Прикамья призывает водителей отказаться от дальних поездок

Министерство транспорта Пермского края призвало водителей по возможности отказаться от дальних поездок из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтранса.

Для того, чтобы не допустить ДТП водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также выдерживать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, подчеркнули в ведомстве, добавив, что участникам дорожного движения следует быть внимательными на дорогах.

Напомним, по информации синоптиков, с 31 января по 2 февраля в Прикамье ожидаются обильные снегопады. Только на территории краевой столицы может выпасть до 10 мм осадков. В связи с этим коммунальные службы Прикамья приведены в состояние повышенной готовности. Накануне глава Перми Дмитрий Самойлов объявил в городе режим повышенной готовности.

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Минтранс Прикамья призывает водителей отказаться от дальних поездок

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Теги: снегопад, погода, сложные метеоусловия, режим повышенной готовности, водители



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