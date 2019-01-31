31 Января 2019
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Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

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Политика В России

Путин знал о готовящемся задержании сенатора Арашукова, - Песков

Президент Владимир Путин был в курсе операции по задержанию сенатора Рауфа Арашукова.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президента проинформировали заранее.

По словам Пескова, ему неизвестно о том, чтобы у российского лидера возникали вопросы о доверии к главе республики Рашиду Темрезову, сообщает "Интерфакс".

Напомним, во время вчерашнего пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале произошло задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений.

При этом якобы сенатор в последний момент пытался скрыться от представителей закона.

Политологи считают, что выбор такого"театрального" способа задержания - четкий сигнал элитам всех уровней об отсутствии "неприкасаемых" во власти.

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Путин знал о готовящемся задержании сенатора Арашукова, - Песков

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Теги: владимир путин, дмитрий песков, рауф арашуков



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