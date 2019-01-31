Сегодня ночью в Екатеринбурге стартует запись в первые классы: для родителей подготовили инструкцию

1 февраля в 00.00 в Екатеринбурге начнется запись детей в первые классы. Запись первоклассников по закрепленным территориям продлится до 30 июня 2019 года включительно. Заявление на прием ребенка в школу можно будет подать несколькими способами, например, в электронном виде через портал Госуслуг, передает корреспондент Накануне.RU

Специалисты "Ростелекома" выпустили подробную инструкцию для родителей дошкольников о том, как правильно пользоваться сервисом, чтобы ускорить процесс подачи заявления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МРФ Урал ПАО "Ростелеком", в этом году в работу сервиса внесены изменения, благодаря которым он должен выдержать нагрузку при подаче одновременно 20 тысяч заявлений. Также в ночь на 1 февраля на портале Госуслуг временно заблокируют ряд информационных услуг для пользователей Екатеринбурга, чтобы уменьшить нагрузку на сервер.

Родителям дошкольников рекомендуют заранее внести сведения о своих детях на портал, а при подачи заявления - "подгрузить" эту информацию из меню. Это значительно ускорит процесс записи.

Также стоит напомнить, что в этом году наряду с порталом gosuslugi.ru, появилась возможность записи первоклассников через личный кабинет портала Екатеринбург.рф. Для входа в личный кабинет нужно использовать учетную запись с портала Госуслуг. Записаться в школу можно будет и через Центр муниципальных услуг или многофункциональный центр, а также подать заявление непосредственно в самой школе.

Напомним, что для детей, которые проживают на незакрепленной территории, запись в первые классы пройдет в период с 1 июля по 5 сентября 2019 года. Этих детей будут принимать те школы, где останутся свободные места.

На 2019-2020 учебный год в Екатеринбурге открыли 20 тыс. 184 места для будущих первоклассников. Прием в первые классы ведут 155 из 163 школ города.