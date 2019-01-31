31 Января 2019
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СинТЗ расширил парк оборудования по производству соединений для труб премиум-класса

На Синарском трубном заводе (СинТЗ) (входит в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК)) в январе введено в эксплуатацию оборудование, которое позволяет выпускать соединительные муфты разных размеров для труб высокой прочности с резьбовыми соединениями класса "Премиум".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, новый высокопроизводительный муфтонарезной станок модели VSC-400 CM компании EMAG (Германия) установлен в цехе по производству труб нефтяного сортамента (Т-4) на участке по производству муфт (УПМ). До этого, в 2000-2015 годах, на СинТЗ в строй были введены еще семь станков данной серии.

По мнению управляющего директора СинТЗ Вячеслава Гагаринова, ввод в эксплуатацию нового оборудования повысит производительность и положительно отразится на результатах деятельности предприятия.

"Мы расширяем объемы производства муфт для труб с премиальными резьбовыми соединениями — продукции, широко востребованной нашими потребителями, — отметил Гагаринов. — СинТЗ продолжит дальнейшее обновление парка оборудования".

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СинТЗ расширил парк оборудования по производству соединений для труб премиум-класса

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, Синарский трубный завод, трубы, производство



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