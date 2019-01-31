31 Января 2019
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Происшествия Курганская область

"Мы им же хотели помочь". В суде сотрудники зауральского центра для наркоманов говорят о своей невиновности

В Курганском городском суде начали рассматривать уголовное дело в отношении сразу нескольких молодых людей, которые являлись руководителями и сотрудниками реабилитационного центра для наркозависимых под названием "Ирис".

Как следует из томов уголовного дела, людей держали в этом центре насильно, очень плохо кормили, не выпускали за территорию. В мае 2016 года один из находящихся в центре мужчин умер от того, что его долгое время держали завернутым в ковер.

Сейчас фигуранты уголовного дела обвиняются по более чем 30 эпизодам преступной деятельности.

Один из обвиняемых по имени Николай (имя изменено по просьбе мужчины - прим.) рассказал Накануне.RU свою версию произошедшего.

"Вот потерпевшие говорят, что мы их били. Бывали стычки, да, но никого там сильно не избивали. Эту бучу сейчас подняли родственники. Но мы им же хотели помочь, этим людям, которые через год-два оказались бы в могиле от воздействия наркотиков. Такие центры у нас по всей стране работают - и что теперь? Будем сотрудников каждого судить? В нашем случае нужны были определенные ограничения, лишения, порой и жесткие меры для того, чтобы человек встал на путь исправления. Что касается денег - да, мы получали деньги от родственников, но без этого и центр не мог бы существовать", - отметил Николай.

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"Мы им же хотели помочь". В суде сотрудники зауральского центра для наркоманов говорят о своей невиновности

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Теги: Ирис, реабилитационный центр, Юргамыш, похищение, издевательства, погреб, ковер, СК, суд



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