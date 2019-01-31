31 Января 2019
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Работодатели задолжали зарплату 36,7 тысячам россиян

Российские работодатели имеют просроченную задолженность по зарплатам перед 36 741 сотрудником. Данные на 1 января 2019 г. опубликовал Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.
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Размер просроченной задолженности - 2,4 млрд руб., из них 459 млн руб. - зарплатный долг за 2017 г., 911 млн руб. - за 2016-й и предыдущие годы. С начале 2018 г. просроченные долги по зарплате уменьшились на 2,7%.

Наибольший долг - 1,6 млрд руб. или 48% - у промышленного сектора, 38% долга приходится на обрабатывающую промышленности. Сельхозпредприятия задолжали работникам 133 млн руб., долги работникам строительной отрасли превышают 306 млн руб., транспортной - 236 млн руб. Большая часть задолженности сформировалась из-за отсутствия у предприятия собственных средств.

В разрезе федеральных округов наибольшие долги по зарплате у работодателей Дальневосточного федерального округа - 562,7 млн руб. Наименьший долг, согласно данным Росстата, у работодателей Уральского федерального округа - 26 млн руб. Однако по УрФО статистика приведена без учета Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Работодатели задолжали зарплату 36,7 тысячам россиян

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Теги: долги по зарплате, просроченная задолженность, Росстат



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