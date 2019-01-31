31 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

В Винницкой области захват храма возглавил мэр города

В селе Солнечное Винницкой области мэр города Могилев-Подольский лично возглавил процесс захвата храма, принадлежащего общине канонической УПЦ. После состоявшегося накануне собрания общины, выразившей свою верность Церкви и ее предстоятелю митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, местные власти объявили собрание села для перевода храма в руки раскольников.
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В село приехал мэр города Петр Бровко, который на улице и провел соответствующее голосование. Причем оно состоялось через несколько часов после официального призыва полиции Винницкой области к властям не вмешиваться в дела Церкви и не подменять религиозную общину территориальной.

Когда один из священников пытался показать и зачитать его мэру, тот в микрофон обозвал его "лжецом, который набрал разных бумажек". Чиновник не давал говорить духовенству, угрожал, затем призвал выяснить отношения и набросился на одного из клириков, сообщает Союз православных журналистов.

Местный предприниматель Анна Миронишина, выкрикивавшая угрозы и оскорбления в адрес верующих, быстро провела в храме еще одно "собрание" о "переходе".

Верующие намерены отстаивать свои права в суде, хотя шансы на успех минимальны. Президент Петр Порошенко почти ежедневно лично призывает верующих уходить в раскол. Действия властей по преследованию УПЦ поддерживают и на Фанаре, заявил недавно в интервью ВВС-Украина посланник патриарха Варфоломея архиепископ Даниил Зелинский.

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В Винницкой области захват храма возглавил мэр города

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, раскол



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