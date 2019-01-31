31 Января 2019
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У противников свалки в Коломне проходят обыски

Обыски идут у активистов, выступающих против свалки "Воловичи" в подмосковной Коломне. Об этом сообщается в группе "Нет свалке Коломна" во "ВКонтакте".

Отмечается, что активистов забирают для дачи объяснений в полицию. На момент публикации поста нет связи с более чем десятка человек. Полицию интересуют носители информации, документы Инициативной группы.

Также сообщается, что фабрикуют дело против Вячеслава Егорова, его пытаются обвинить в незаконном митинге.

Местный мусорный полигон "Воловичи" был построен для нужд Коломны и прилегающих к нему территорий, но, начиная с апреля прошлого года, нагрузка на него стала существенно возрастать.

Акции протеста в Коломне начались в марте прошлого года. Люди, опасаясь истории с выбросом ядовитых газов в Волоколамске, перекрыли дорогу мусоровозам, пропуская лишь грузовики с грунтом, предназначенным для засыпки полигона. На место прибыла полиция, однако тогда задерживать протестующих не стала.

В апреле директор полигона твердых бытовых отходов "Воловичи"в Коломне Владимир Плясунов уволился по собственному желанию.

Позднее сообщалось, что на полигоне под Коломной появился новый котлован. Инициативная группа обнаружила на полигоне "Воловичи" грубейшие нарушения эксплуатации и закона о Государственной экологической экспертизе.

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У противников свалки в Коломне проходят обыски

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Теги: коломна, свалка, активисты, обыски



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