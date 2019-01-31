В Зауралье насильник-рецидивист предстанет перед судом за нападение на старушку
В Зауралье передано в суд уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который изнасиловал пенсионерку.
В сентябре прошлого года он в пьяном виде проник в дом женщины в Куртамыше, изнасиловал ее и попытался задушить проводом от аппарата для измерения давления, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.
Женщина оказала мужчине активное сопротивление, а провод порвался.
Сейчас злоумышленник ждет начала судебного разбирательства под стражей.