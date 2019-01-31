Собянин исключил перебои с доставкой продуктов в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами сообщения о возможных перебоях с поставками продуктов в столицу.

По его словам, "панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований". "Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно", - написал Собянин на своей странице "Вконтакте".

Из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут начаться проблемы с поставками продуктов, сообщили ранее СМИ. Главы союзов просят мэра провести совещание по этому вопросу с участием бизнеса, а до тех пор приостановить действие новых правил.

Градоначальник подчеркнул, что новые правила выдачи разовых пропусков для грузовиков мало чем отличаются от тех, которые были раньше. Однако они позволяют обеспечить более действенный контроль.

Департамент транспорта столицы также уверяет, что проблем с поставками продуктов в Москву из-за новых правил передвижения грузовиков не будет. У логистических компаний есть необходимые пропуска, говорится в Twitter департамента.