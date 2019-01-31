Свердловская ГИБДД просит автовладельцев воздержаться от дальних поездок из-за морозов

Свердловская Госавтоинспекция просит автовладельцев в сильные морозы воздержаться от дальних междугородных поездок. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, экипажи ДПС перейдут на режим постоянного патрулирования загородных трасс.

На этой неделе на территории области ожидаются снегопады, метель и серьезное похолодание. Местами температура может опуститься до -37 градусов. Сильные морозы продлятся в течение недели. В связи с этим сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок.

"Пешеходам стоит быть более внимательными и переходить дорогу только по пешеходным переходам. Во время морозов сотрудники ДПС перейдут в режим постоянного патрулирования трасс, для оказания помощи водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге", - добавили в ГИБДД.

Также Госавтоинспекция просит участников дорожного движения при обнаружении автомобилей с включённой "аварийной" сигнализацией на трассах сообщать об этом по телефону: 112 либо в дежурную часть УГИБДД Свердловской области: (8343) 269-77-00.

Напомним, уже в эти выходные в Екатеринбурге ударят сильные морозы. По данным Gismeteo, в воскресенье похолодает до -26, а ночью до -29. С 4 по 6 февраля в регионе температура ночью опустится до -38 градусов, а днём составит около -30 градусов.