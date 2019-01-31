Воронежский губернатор Александр Гусев считает важной поддержку среднего специального образования на селе

31 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Центральный ФО Воронежская область

Воронежский губернатор Александр Гусев считает важной поддержку среднего специального образования на селе

На состоявшемся накануне заседании правительства Воронежской области губернатор Александр Гусев поддержал идею привлечения инвестиций в образовательную сферу и обратил внимание на профобразование в сельской местности.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, о подходах к реализации мероприятий по совершенствованию системы профессионального образования Воронежской области на 2019 – 2024 годы рассказал руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов.

Он отметил, что  в регионе определены сразу несколько приоритетных задач модернизации профессионального образования. Первая – обеспечение качества обучения в профессиональных образовательных организациях в соответствии с мировыми стандартами, которое будет оцениваться таким современным инструментом, как демонстрационный экзамен. Вторая – создание современной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию образовательных программ с учетом требований цифровой экономики через создание центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), центров проведения демоэкзамена и расширение сети специализированных центров компетенций (СЦК) по ведущим отраслям. Третья – обновление содержания профессионального образования с учетом внедряемых профстандартов через развитие новых форм подготовки специалистов под заказ работодателей. Этот принцип заложен в новых федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), которые уже внедряются в образовательных организациях региона.

правительство воронежской области, экран, график, совещание, монитор, образование, диаграмма(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Среди системных изменений Олег Мосолов отметил обновление содержания профессионального образования с учетом внедряемых профстандартов. Сформирована новая модель управления системой СПО путем привлечения крупных работодателей и создания отраслевых наблюдательных советов по подготовке кадров, совместно с которыми выстраивается процесс подготовки специалистов.

Организована работа по обеспечению роста престижа рабочих профессий, требующих получения среднего профессионального образования различными способами, в том числе за счет развития чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). За последние 3 года количество компетенций, по которым соревнуются студенты на региональных чемпионатах, возросло в 3 раза, количество медалей Национального и мирового уровней – в 6 раз. Пнео итогам Национального чемпионата студенты Воронежских техникумов завоевали одну золотую, две серебряные и бронзовые медали, что позволило войти в расширенный состав национальной сборной и готовиться к Мировому чемпионату в Казани–2019.

В регионе почти  завершена оптимизация сети учреждений СПО. За последний год 68,5 миллионов рублей было направлено на текущий и капитальный ремонт зданий профессиональных образовательных организаций, на модернизацию мастерских –  порядка 30 млн. рублей. В 2019 году в рамках региональной программы капитального ремонта предусмотрены ремонтные работы 14 учреждений, в том числе находящихся на территории муниципальных районов. Объем средств из областного бюджета на эти цели составит порядка 131 млн. рублей.

В настоящее время в регионе функционирует 52 профессиональные образовательные организации различных форм собственности и ведомственной принадлежности, в которых обучается более 35,5 тыс. человек. Средняя наполняемость учреждения составляет порядка 700 человек.

В 2019 году на территории Воронежской области в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образования» будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки. Регион вошел в число 11 пилотных субъектов по отработке данной технологии. Центр будет ориентирован на  отработку модельной технологии  по профориентации школьников, профессиональных проб и возможности получения первой профессии. Одним из ключевых проектов 2019 года по выстраиванию модели непрерывной профессиональной подготовки востребованных специалистов станет реализация регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

урфу, нанолаборатория, микроскоп, исследование, ученый, наука(2012)|Фото:Накануне.RU

Предполагается к 2024 году в регионе в 13 раз увеличиться количество учебно-производственных лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием; в 2,5 раза возрастет количество профессий, обучение по которым будет осуществляться по новым ФГОС с учетом профстандартов; в 1,5 раза увеличится  количество компетенций, по которым будут соревноваться конкурсанты чемпионатов профессионального мастерства в Воронежской области; в 3,5 раза возрастет число преподавателей СПО, которые пройдут повышение квалификации по мировым стандартам; количество сертифицированных экспертов по профессиям из числа мастеров производственного обучения увеличится в 10 раз.

Плановые показатели будут достигнуты с использованием средств федерального и областного бюджетов и привлеченных из внебюджетных источников, в том числе средств работодателей. 

Губернатор Александр Гусев, завершая обсуждение отметил:" Интересен проект взаимодействия с потенциальными разработчиками новых идей, новых направлений и создания новых предприятий – этим нужно пользоваться. В рамках подписанных соглашений к этой работе нужно активно подключиться. Также необходима поддержка учреждений среднего специального образования, которые находятся на сельской территории".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Воронежский губернатор Александр Гусев считает важной поддержку среднего специального образования на селе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: образовательные программы, фгос, профстандарты, инвестиции в образование, оптимизация, сцк, спо, александр гусев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 454

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети