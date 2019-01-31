Воронежский губернатор Александр Гусев считает важной поддержку среднего специального образования на селе

На состоявшемся накануне заседании правительства Воронежской области губернатор Александр Гусев поддержал идею привлечения инвестиций в образовательную сферу и обратил внимание на профобразование в сельской местности.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, о подходах к реализации мероприятий по совершенствованию системы профессионального образования Воронежской области на 2019 – 2024 годы рассказал руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов.

Он отметил, что в регионе определены сразу несколько приоритетных задач модернизации профессионального образования. Первая – обеспечение качества обучения в профессиональных образовательных организациях в соответствии с мировыми стандартами, которое будет оцениваться таким современным инструментом, как демонстрационный экзамен. Вторая – создание современной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию образовательных программ с учетом требований цифровой экономики через создание центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), центров проведения демоэкзамена и расширение сети специализированных центров компетенций (СЦК) по ведущим отраслям. Третья – обновление содержания профессионального образования с учетом внедряемых профстандартов через развитие новых форм подготовки специалистов под заказ работодателей. Этот принцип заложен в новых федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), которые уже внедряются в образовательных организациях региона.

Среди системных изменений Олег Мосолов отметил обновление содержания профессионального образования с учетом внедряемых профстандартов. Сформирована новая модель управления системой СПО путем привлечения крупных работодателей и создания отраслевых наблюдательных советов по подготовке кадров, совместно с которыми выстраивается процесс подготовки специалистов.

Организована работа по обеспечению роста престижа рабочих профессий, требующих получения среднего профессионального образования различными способами, в том числе за счет развития чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). За последние 3 года количество компетенций, по которым соревнуются студенты на региональных чемпионатах, возросло в 3 раза, количество медалей Национального и мирового уровней – в 6 раз. Пнео итогам Национального чемпионата студенты Воронежских техникумов завоевали одну золотую, две серебряные и бронзовые медали, что позволило войти в расширенный состав национальной сборной и готовиться к Мировому чемпионату в Казани–2019.

В регионе почти завершена оптимизация сети учреждений СПО. За последний год 68,5 миллионов рублей было направлено на текущий и капитальный ремонт зданий профессиональных образовательных организаций, на модернизацию мастерских – порядка 30 млн. рублей. В 2019 году в рамках региональной программы капитального ремонта предусмотрены ремонтные работы 14 учреждений, в том числе находящихся на территории муниципальных районов. Объем средств из областного бюджета на эти цели составит порядка 131 млн. рублей.

В настоящее время в регионе функционирует 52 профессиональные образовательные организации различных форм собственности и ведомственной принадлежности, в которых обучается более 35,5 тыс. человек. Средняя наполняемость учреждения составляет порядка 700 человек.

В 2019 году на территории Воронежской области в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образования» будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки. Регион вошел в число 11 пилотных субъектов по отработке данной технологии. Центр будет ориентирован на отработку модельной технологии по профориентации школьников, профессиональных проб и возможности получения первой профессии. Одним из ключевых проектов 2019 года по выстраиванию модели непрерывной профессиональной подготовки востребованных специалистов станет реализация регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

Предполагается к 2024 году в регионе в 13 раз увеличиться количество учебно-производственных лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием; в 2,5 раза возрастет количество профессий, обучение по которым будет осуществляться по новым ФГОС с учетом профстандартов; в 1,5 раза увеличится количество компетенций, по которым будут соревноваться конкурсанты чемпионатов профессионального мастерства в Воронежской области; в 3,5 раза возрастет число преподавателей СПО, которые пройдут повышение квалификации по мировым стандартам; количество сертифицированных экспертов по профессиям из числа мастеров производственного обучения увеличится в 10 раз.

Плановые показатели будут достигнуты с использованием средств федерального и областного бюджетов и привлеченных из внебюджетных источников, в том числе средств работодателей.

Губернатор Александр Гусев, завершая обсуждение отметил:" Интересен проект взаимодействия с потенциальными разработчиками новых идей, новых направлений и создания новых предприятий – этим нужно пользоваться. В рамках подписанных соглашений к этой работе нужно активно подключиться. Также необходима поддержка учреждений среднего специального образования, которые находятся на сельской территории".