В Югре из-за морозов отменяют междугородные рейсы

В Югре из-за сильных морозов отменяют междугородные автобусные рейсы, сообщили Накануне.RU в справочной службе сургутского автовокзала.

"Практически все рейсы отменены из-за сильных морозов. Рейс до Кургана отменен сегодня. Не знаю, будет ли работать автобус завтра. Остальные автобусы не будут ходить по 3 февраля", - сообщила диспетчер.

Всего по округу отменены рейсы примерно по 40 направлениям. Добавим, что ГИБДД округа перешли на усиленный режим работы. Спасатели Югры рекомендуют водителям не выезжать без крайней необходимости за пределы населенных пунктов, а тем, кому поездка необходима - тщательно готовиться: надеть теплую одежду, взять запас топлива, зарядить мобильный телефон и записать номера автоэвакуаторов.

В школах автономного округа объявлены актированные дни.