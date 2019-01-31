"Лишь малая часть": коллекцию оружия и золотые слитки изъяли у арестованного Арашукова

Коллекцию холодного оружия, золотые слитки и большую сумму денег нашли при обысках у сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного накануне.

Оперативная съемка опубликована Telegram-каналом "Следак шепнул". На кадрах видны сабли, кинжалы, золотые слитки и доллары.

Отмечается, что это "лишь малая часть изъятого при обысках у сенатора Рауфа Арашукова и его многочисленных родственников".

Между тем, как следует из информации на сайте Совета Федерации, Арашуков задекларировал по итогам 2017 года 4,9 миллиона рублей. Доход его супруги составил 96 тысяч рублей.

Сенатор владеет тремя жилыми домами площадью 890, 438 и 148 квадратных метров и участком земли площадью 4,5 тысячи квадратных метров.

В пользовании у Арашукова, его супруги и двоих несовершеннолетних детей находится квартира площадью 115 квадратных метров. Кроме того, у жены и детей - квартира площадью 70,9 квадратного метра. Автомобилей в декларации нет.

Напомним, адвокаты предложили за Арашукова залог в размере 10 млн рублей, однако им было отказано. Сенатору предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении нас свидетеля.

Ранее стало известно, что парламентарий потребовал переводчика, сославшись на недостаточное владение русским языком.

Также сообщалось, что Арашуков, задержанный 30 января прямо в зале Совета Федерации, в последний момент пытался скрыться от представителей закона.