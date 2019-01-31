Бывший глава Чайковского получил три года за незаконную выдачу подчинённой квартиры

31 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Бывший глава Чайковского получил три года за незаконную выдачу подчинённой квартиры

Суд наказал бывшего главу Чайковского Алексея Третьякова за незаконную выдачу подчинённой квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
Читайте также:

Напомним, в конце 2016 – сентябре 2017 гг. Третьяков незаконно дал служебную квартиру подчиненной. Вскоре жилье стало собственностью ее родственника.

Суд наказал его за это тремя годами колонии общего режима с запретом занимать организационно–распорядительные и административно–хозяйственные должности во власти. Приговор в силу не вступил.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший глава Чайковского получил три года за незаконную выдачу подчинённой квартиры

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Третьяков, квартира, служебное жилье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.12.2018 14:35 Мск Бывшего главу Чайковского судят за незаконную выдачу подчиненной квартиры
Ранее 12.12.2018 09:05 Мск Назначение главы Чайковского оспаривают в пермском краевом суде
Ранее 29.11.2018 09:57 Мск Главой Чайковского стал Юрий Востриков
Ранее 28.11.2018 11:20 Мск Над конкурсом на должность главы Чайковского нависла очередная угроза
Ранее 26.11.2018 15:38 Мск Трех кандидатов на пост главы Чайковского не допустили до конкурса из-за недостоверных сведений
Ранее 26.11.2018 10:40 Мск Конкурс на должность главы Чайковского все-таки состоится
Ранее 23.11.2018 14:54 Мск Суд отменил свое решение о приостановке конкурса на должность главы Чайковского
Ранее 23.11.2018 10:12 Мск В Чайковском пытаются отменить конкурс на должность главы городского округа
Ранее 21.11.2018 10:05 Мск Сразу семь кандидатов на пост главы Чайковского указали неточные сведения о доходах
Ранее 09.11.2018 20:52 Мск 17 человек намерено выдвигаться на пост главы Чайковского
Ранее 09.11.2018 08:55 Мск На пост главы Чайковского претендуют более 10 человек
Ранее 08.10.2018 13:41 Мск Оппозиционная дума отменила конкурс по выборам главы в Прикамье
Ранее 01.10.2018 08:25 Мск Депутаты Чайковской гордумы изберут главу города в ноябре
Ранее 02.08.2018 15:45 Мск Исполняющим обязанности главы Чайковского снова назначен Александр Пойлов
Ранее 30.07.2018 08:20 Мск Главу Чайковского отстранили от должности на время следствия по уголовному делу
Ранее 09.07.2018 10:45 Мск Пермский краевой суд восстановил Алексея Третьякова в должности главы Чайковского
Ранее 06.07.2018 14:40 Мск Экс-глава Чайковского обжаловал решение о своей отставке
Ранее 18.04.2018 16:18 Мск Городской суд разъяснил причины отказа в иске экс-главы Чайковского о восстановлении полномочий
Ранее 18.04.2018 10:45 Мск Исполняющим обязанности главы Чайковского назначен Александр Пойлов
Ранее 13.04.2018 13:50 Мск Суд оставил в силе отставку главы Чайковского
Ранее 04.04.2018 15:20 Мск Экс-глава Чайковского попытается оспорить свою отставку через суд
Ранее 23.03.2018 15:00 Мск Попавший под "уголовку" глава Чайковского покинул пост
Ранее 21.03.2018 14:17 Мск Глава Чайковского попал под "уголовку": подозревается в превышении полномочий

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 454

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети