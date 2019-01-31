Бывший глава Чайковского получил три года за незаконную выдачу подчинённой квартиры

Суд наказал бывшего главу Чайковского Алексея Третьякова за незаконную выдачу подчинённой квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

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Напомним, в конце 2016 – сентябре 2017 гг. Третьяков незаконно дал служебную квартиру подчиненной. Вскоре жилье стало собственностью ее родственника.

Суд наказал его за это тремя годами колонии общего режима с запретом занимать организационно–распорядительные и административно–хозяйственные должности во власти. Приговор в силу не вступил.