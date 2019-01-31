31 Января 2019
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Воронежские власти разбирались с эффективностью работы ТСЖ в регионе

Состоявшееся накануне заседание правительства Воронежской области разбиралось с некоторыми вопросами управления многоквартирными домами ТСЖ, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Руководитель государственной жилищной инспекции области Диана Гончарова.  рассказала, что управление многоквартирными домами в регионе осуществляют 438 товариществ, что более чем в два раза превышает количество управляющих организаций – лицензиатов, осуществляющих деятельность по управлению домами.

Губернатор региона Александр Гусев, оценивая эффективность работы ТСЖ, заявил: "Мы, безусловно, как форму управления ТСЖ должны приветствовать, но в некоторых случаях рациональнее управляющие компании. Речь о тех случаях, когда идет квартальная застройка. Вот там разбивать на ТСЖ никакого смысла нет".

Самостоятельную деятельность по управлению в регионе осуществляют 349 товариществ, их управление реализуется в 474 многоквартирных домах (что составляет 4,5 % от всех многоквартирных домов области). С 89 товариществами управляющими организациями заключены договоры управления в отношении 140 многоквартирных домов.

правительство воронежской области, экран, график, совещание, монитор(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

С 2017 по 2018 гг. в области создано 40 товариществ. Доля созданных товариществ в муниципальных районах несколько снижается, а в городе Воронеж растет. В Воронеже на постоянной основе действует общественный совет по вопросам ЖКХ при главе городского округа, в составе которого создана рабочая группа по вопросам ТСЖ.

В 2018 г. инспекцией по результатам внеплановых проверок товариществ собственников жилья выявлено лишь 27 фактов нарушений правил содержания жилищного фонда, тогда как управляющими организациями за этот период допущено 532 нарушения такого рода. То есть, граждане, проживающие в домах, где созданы ТСЖ,  значительно реже обращаются с просьбами провести внеплановые проверки. К распространенным нарушениям в деятельности ТСЖ относятся  нарушения порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и раскрытия информации, в  основе которых низкий уровень профессиональной подготовки управленческих кадров товариществ.

Диана Гончарова в качестве одного из решений по кадровому вопросу предложила организовать обучение и подготовку специалистов в сфере управления ЖКХ, ведения бухгалтерского учета и отчетности в товариществах, информационного обеспечения деятельности товариществ.

правительство воронежской области, гончарова, попов, сысоев(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Воронежский губернатор также прокомментировал ситуацию с тарифами за вывоз мусора. " Мы на сегодняшний день приняли достаточно мер для того, чтобы рост величины оплаты за обращение с твердыми коммунальными отходами был минимальным на территории области. Мы такие меры приняли, мы с операторами договаривались, с муниципальными предприятиями, с частными операторами. Важно, чтобы сотрудники ГЖИ смогли промониторить ситуацию, что появится у жителей в платежках. Я прошу по максимуму анализ такой информации представить до середины февраля. Мы также должны сейчас масштабно провести мероприятия, которые позволят собирать отдельно три вида отходов", - сказал Александр Гусев.            

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Воронежские власти разбирались с эффективностью работы ТСЖ в регионе

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Теги: тсж, александр гусев, тарифы за вывоз мусора, управляющие компании



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