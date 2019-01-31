31 Января 2019
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Политика Северо-Западный ФО В России

"Как цены в магазинах? Яйца покупаете?" Выборный Петербург заклеили "агитацией с Путиным"

Активисты "Агит России" провели очередную акцию в метро Санкт-Петербурга.
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В вагонах подземки были расклеены плакаты, на которых упоминаются "подарки" россиянам от руководства государства. Акция призывает задуматься о том, кто виноват в обнищании граждан страны и низком уровне жизни в России.

"Как цены в магазинах?", "Яйца покупаете?", "Валежник собираете?", "Цены на бензин, ЖКХ?" - гласят надписи на постерах с изображениями Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Плекат "Агит России" в петербургском метро(2019)|Фото: vk.com/ Россия против повышения пенсионного возраста

Плакат "Агит России" в петербургском метро(2019)|Фото: vk.com/ Россия против повышения пенсионного возраста

Примечательно, что такая "агитация" появляется незадолго до старта предвыборной кампании по избранию главы города в родной для президента и премьер-министра Северной столице. Шансы у врио губернатора, "единоросса" Александру Беглова, который уже проводит немало публичных встреч с разными категориями граждан, пока не стопроцентные, ряд экспертов даже прочат второй тур, к тому же, усиливается конфронтация в элитах - на днях заявление о выходе из "ЕР" подала большая часть депутатов муниципального совета МО МО Дворцовый округ. Они мотивировали своё решение несогласием с пенсионной "реформой".

подарки Путина, повышение пенсионного возраста(2019)|Фото: vk.com/agit_ru
Такой плакат появился перед Новым годом

В то же время не стоит связывать появление плакатов в петербургском метро именно с предстоящими выборами. Корреспонденту Накануне.RU удалось связаться с одним из участников "Агит России", он рассказал о том, что движение представляет собой сообщество неравнодушных граждан. Акции начались ещё в 2018 г., в них высказывается мнение активистов по различным волнующим их вопросам.

Плакат "Агит России" в петербургском метро(2019)|Фото: vk.com/ Россия против повышения пенсионного возраста

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"Как цены в магазинах? Яйца покупаете?" Выборный Петербург заклеили "агитацией с Путиным"

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Теги: выборы главы Санкт-Петербург, Александр Беглов, метро, подарки путина, повышение пенсионного возраста, АгитРоссия



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