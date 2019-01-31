31 Января 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге будут судить живодеров, которые до смерти замучили собаку

В Екатеринбурге двое жителей области ответят перед судом за жестокое убийство собаки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, девушке и парню грозит до 5 лет лишения свободы.
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По версии следствия, молодые люди днем 21 ноября 2018 года заманили бездомную собаку в нежилой дом на улице Стахановской, где в коридорном помещении связали животное и стали издеваться над ним. Обвиняемые в это время находились в алкогольном опьянении. Следствие считает, что мужчина нанес не менее 20 колото-резанных ранений в область головы и туловища собаки, а потом бросил ее умирать в подвале.

Молодые люди обвиняются по пп. "а", "в" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов).

Согласно заключению эксперта, обвиняемые пытались причинить максимальные страдания животному. Данный случай отнесен к истязаниям с применением садистских методов.

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В Екатеринбурге будут судить живодеров, которые до смерти замучили собаку

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Теги: убийство животных, собака



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