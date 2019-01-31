31 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

А вдруг сотрудничает с ДНР? Военный прокурор Украины предложил проверять всех жителей страны на полиграфе

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что всему населению страны, возможно, предстоит пройти проверку на детекторе лжи на предмет симпатий к ДНР и ЛНР или сотрудничества с властями республик. Прежде всего он хочет проверять самих жителей Донбасса, заявил Матиос в эфире канала "112 Украина".
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"Верховный главнокомандующий Петр Алексеевич [Порошенко] дал поручение, и сейчас много кто занимается тем, как отсеять тех людей, которые вынужденно живут в "режиме оккупации", кто вынужденно работает учителем в школе, от тех, кто сознательно организует выборы и собирает налоги", - сказал прокурор.

Он признал, что в Одессе на базе некоего "интеллектуально-научного центра" разработана специальная программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере.

Также чиновник добавил, что через полиграф "придется пропустить все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить".

"Таковы реалии Украины", - подчеркнул Матиос.

При этом он не отметил, что к созданию таких реалий приложили руку как он сам, так и поддерживаемые им власти.

Один из пользователей на сайте канала NewsOne предложил, что Матиоса первого надо проверить, так как он "и при Януковиче служил, и при Порошенко на должности остался".

Депутат Народного Совета ДНР Андрей Баевский считает, что это предложение - просто способ выбить бюджетные деньги на свое ведомство.

"Украинская прокуратура собирается принять участие в хищении бюджетных средств, поэтому на данный момент готовит информационный повод для своих последующих действий", - сказал Баевский.

В то же время предложение Матиоса свидетельствует о направлении мыслей украинских властей по отношению к населению.

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А вдруг сотрудничает с ДНР? Военный прокурор Украины предложил проверять всех жителей страны на полиграфе

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, полиграф, Анатолий Матиос



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