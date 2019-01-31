Массовые обыски прошли в газовой сфере Дагестана

Прокуратура сообщила о проведении массовых обысков в газовой сфере в Дагестане.

Мероприятия затронули почти тысячу предприятий, передает РИА Новости.

Выявлены "преступные схемы массовых хищений газа и денежных средств", оплаченных потребителями за потребленный газ, сообщил прокурор республики Денис Попов.

Ранее в Дагестане были выявлены многочисленные факты необоснованного начисления жителям долгов за газ.

В ноябре были задержаны руководитель и начальник отдела"Газпром межрегионгаз Махачкала". Их подозревают в начислении лишних кубов газа населению.

Сообщалось, что в деле фигурирует статья 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба. Силовики провели обыски и изъятие документации в офисе.