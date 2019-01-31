Наталье Комаровой нашли нового замгубернатора

Telegram-канал "Газ-Батюшка" сообщил о возвращении в тюменское правительство депутата Госдумы Владимира Сысоева. По данным канала, Владимир Сысоев считается близким партнером Олега Чемезова.

"Чемезов, к сведению, бывший зам Собянина (это очень важно!), имеет огромное влияние на юге Тюмени. Его позиции в ХМАО были потеснены после того, как туда пришла Комарова, последовательно работающая в интересах Сечина, Худайнатова и Роснефти", - говорится в сообщении.

Основные амбиции Владимира Сысоева якобы нацелены на пост губернатора Югры, но сперва он займет пост заместителя губернатора.

В беседе с корреспондентом Накануне.RU Владимир Сысоев заявил, что ни в Тюмень, ни в Югру он не возвращается.

"Слухами не руководствуюсь. Если что-то когда-то произойдет, вы узнаете. Нахожусь в Госдуме на своем рабочем месте", - дал комментарий депутат.

Отметим, что сообщению о готовящемся назначении Сысоева, предшествовала пресс-конференция мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева в ходе которой он обвинил замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова в рейдерском захвате власти. Правительство Югры отказалось комментировать это заявление.