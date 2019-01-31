Рябков: Ультиматум США по ДРСМД был игрой

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал игрой установленный США срок по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам российского дипломата, Вашингтон сам себе навязал двухмесячный срок, в течение которого Москва должна была выполнить ультиматум.

Рябков отметил, что на самом деле решение о выходе из договора США уже приняли, и не планировали решать никакие вопросы, передает РИА Новости.

Напомним, США заявили о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности, обвинив Россию в предоставлении неверных данных о крылатой ракете наземного базирования 9М729.

Накануне администрация президента США привела Китай в качестве основной причины своего решения объявить о намерениях Соединенных Штатов выйти из ДРСМД, пишет Regnum.

Ранее Рябков на встрече государств "ядерной пятерки" в Пекине заявил, что уровень конфликтного потенциала в мире достиг очень опасной отметки.