Рябков: Ультиматум США по ДРСМД был игрой
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал игрой установленный США срок по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По словам российского дипломата, Вашингтон сам себе навязал двухмесячный срок, в течение которого Москва должна была выполнить ультиматум.
Рябков отметил, что на самом деле решение о выходе из договора США уже приняли, и не планировали решать никакие вопросы, передает РИА Новости.
Напомним, США заявили о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности, обвинив Россию в предоставлении неверных данных о крылатой ракете наземного базирования 9М729.
Накануне администрация президента США привела Китай в качестве основной причины своего решения объявить о намерениях Соединенных Штатов выйти из ДРСМД, пишет Regnum.
Ранее Рябков на встрече государств "ядерной пятерки" в Пекине заявил, что уровень конфликтного потенциала в мире достиг очень опасной отметки.