"Красная дума" на Урале переживает кризис: кворума нет - разбираться будет Бидонько

В Асбесте в очередной раз не состоялось заседание городской думы. По данным спикера Андрея Самарина, сегодня явились лишь 12 человек из 14. Как заявил Накануне.RU вице-губернатор Сергей Бидонько, с ситуацией он знаком, поэтому планирует посетить Асбест уже 6 февраля. Отметим, что по результатам выборов 2017 года большинство в думе составляют коммунисты.

Сегодня по состоянию здоровья не явилось шесть народных избранников, а ещё трое находятся в командировке. Одна из них - коммунистка Наталья Крылова, которую хотят лишить мандата. Эту информацию нам подтвердил депутат ЗакСО Александр Ладыгин.

"Мой помощник уехала в Москву, чтобы помочь защитить в суде интересы сухоложских рабочих", - пояснил он.

Крылову пытаются лишить мандата, но она утверждает, что такое решение продиктовано "указанием свыше". Факт "коррупции", из-за которого ей грозит лишение полномочий, состоит в том, что она жила в маминой однокомнатной квартире. Депутаты не из фракции КПРФ также требуют досрочно прекратить полномочия действующего председателя-коммуниста Андрея Самарина.

Следующее заседание думы намечено на 8 февраля.

Сергей Бидонько планирует побывать в Асбесте 6 февраля. "Они срывают заседания систематично. В Асбест планируем приехать 6 февраля. Комплексно будем со всеми общаться и, исходя из этой повестки, начнём прорабывать дальнейшее решение, чтобы понять, как быть в этой ситуации", - добавил он.