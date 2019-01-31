Югру ждет рекордное сокращение добычи нефти

К 2036 г. добыча нефти и конденсата в Ханты-Мансийском автономном округе снизится с 236 млн т до 175,9 млн т. Данные приводит департамент экономического развития региона в прогнозе социально-экономического развития до 2036 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Падение добычи в 1,3 раза заложено в базовом сценарии, который является основным для бюджетного планирования. По целевому сценарию в ХМАО в 2036 г. будет добываться 182 млн т нефти.

В 2019-2024 гг. среднегодовая добыча в ХМАО составит 222,6 млн т нефти и конденсата. Наиболее существенное снижение объемов придется на периоды 2025-2030 гг. (203,1 млн т в год) и 2031-2036 гг. (183,9 млн т).

В бюджетном прогнозе до 2036 г. снижение объемов добычи нефти на старых месторождениях отнесено к числу важнейших внутренних рисков устойчивости бюджетной системы автономного округа. Вместе с тем департамент экономического развития отмечает, что Югра является одним из лидеров среди регионов России по запасам трудноизвлекаемой нефти.

Как сообщало Накануне.RU, в ХМАО на протяжении последних 10 лет наблюдается тренд на снижение добычи.