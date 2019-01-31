Югру ждет рекордное сокращение добычи нефти

31 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра

Югру ждет рекордное сокращение добычи нефти

К 2036 г. добыча нефти и конденсата в Ханты-Мансийском автономном округе снизится с 236 млн т до 175,9 млн т. Данные приводит департамент экономического развития региона в прогнозе социально-экономического развития до 2036 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также:

Падение добычи в 1,3 раза заложено в базовом сценарии, который является основным для бюджетного планирования. По целевому сценарию в ХМАО в 2036 г. будет добываться 182 млн т нефти.

В 2019-2024 гг. среднегодовая добыча в ХМАО составит 222,6 млн т нефти и конденсата. Наиболее существенное снижение объемов придется на периоды 2025-2030 гг. (203,1 млн т в год) и 2031-2036 гг. (183,9 млн т).

В бюджетном прогнозе до 2036 г. снижение объемов добычи нефти на старых месторождениях отнесено к числу важнейших внутренних рисков устойчивости бюджетной системы автономного округа. Вместе с тем департамент экономического развития отмечает, что Югра является одним из лидеров среди регионов России по запасам трудноизвлекаемой нефти.

Как сообщало Накануне.RU, в ХМАО на протяжении последних 10 лет наблюдается тренд на снижение добычи.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Югру ждет рекордное сокращение добычи нефти

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: добыча нефти, прогноз социально-экономического развития ХМАО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 445

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети