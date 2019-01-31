31 Января 2019
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В Самарской области сотрудники ФСБ выявили незаконные каналы поставок оружия из ЕС в Россию

В Самарской области сотрудники ФСБ выявили незаконные каналы поставки оружия в Россию из ЕС, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Участники преступной группировки задержаны в ходе проверочной закупки. Были изъяты 33 единицы огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты, револьверы, карабины и ружья), а также гранаты и патроны. Кроме того, сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской в одном из частных домов регионе.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к организации контрабандного канала доставки огнестрельного оружия и боеприпасов иностранного производства в Российскую Федерацию из стран Евросоюза, а также к незаконному изготовлению огнестрельного оружия путем переделки и модернизации его гражданских аналогов в целях последующего сбыта", - говорится в сообщении.

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В Самарской области сотрудники ФСБ выявили незаконные каналы поставок оружия из ЕС в Россию

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Теги: ФСБ, поставки, оружие, Самарская область



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