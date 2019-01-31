В Ростове-на-Дону эвакуировали региональную администрацию. Волна "минирований" докатилась до юга России

В Ростове-на-Дону эвакуировали здание областной администрации.

Как рассказали Накануне.RU ее сотрудники, им сообщили, что здание заминировано и попросили покинуть здание.

Отметим, что накануне из региона поступали новости о ложном минировании школ и медицинских учреждений.

На этой неделе по России прокатилась волна звонков о минировании административных учреждений, школ, больниц и торговых центров. Судя по всему, теперь она дошла и до юга России.