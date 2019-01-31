31 Января 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбург летит глава российских профсоюзов Шмаков

1 февраля в Екатеринбурге прилетит председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он примет участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между полпредом президента РФ в УФО, Координационным советом отделений РСПП в УФО и Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов УФО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства.

Также в мероприятии примет участие Николай Цуканов, президент РСПП Александр Шохин и вице-президент РСПП Виктор Черепов.

Из Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов УФО на церемонии будет присутствовать председатель Андрей Ветлужских, а также президент Свердловского областного СПП Дмитрий Пумпянский.

Отметим, что недавно Михаил Шмаков заявил, что Россия, по его мнению, нуждается не в повышении пенсионного возраста, а в полноценной пенсионной реформе. Тогда же он говорил, что повышать пенсионный возраст нельзя для всех жителей северных регионов из-за тяжелых условий труда. В частности, речь шла о жителях Крайнего Севера и приравненных к нему территориях.

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В Екатеринбург летит глава российских профсоюзов Шмаков

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Теги: Михаил Шмаков, профсоюзы, Николай Цуканов, ФНПР



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