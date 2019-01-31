Россияне получили доступ к индивидуальному кредитному рейтингу

Россияне с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг. Соответствующие поправки в закон о кредитных историях вступили в силу.

Получить отчет о кредитной истории можно через портал госуслуг. Бесплатно услуга предоставляется дважды в год.

Поправки были приняты в августе 2018 года. Рейтинг заемщика будет высчитываться автоматически, исходя из наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории и ее "возраста". Чем выше балл, тем ниже риск.

Как сообщал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Мясников, банкам будет проще решить, давать человеку кредит или нет, а россияне смогут лучше понимать, как они выглядят в глазах кредиторов.

Также персональный кредитный рейтинг будет интересен микрофинансовым и страховым организациям, будет полезен и при найме на материально-ответственные или руководящие позиции.