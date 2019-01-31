31 Января 2019
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Политика

Венесуэльская оппозиция высказалась за пересмотр договоров с Россией и продолжение дружбы с Китаем

Венесуэльская оппозиция в случае своей победы выступит за пересмотр отношений с Россией, но намерена продолжить сотрудничество с КНР.
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Густаво Тарре Брисеньо, назначенный парламентом Венесуэлы представителем страны в организации американских государств, выступил с заявлениями о необходимости пересмотре выплат России по оружейным контрактам, сославшись на завышенные цены и якобы недостаточное качество поставленного российского вооружения.

В то же время Брисеньо выступил за соблюдение договорённостей, заключённых с Китаем, погашение займов КНР и за то, чтобы защищать китайскую собственность в Венесуэле. Кроме того, оппозиция не намерена прекращать экспорт нефти в Китай.

Пекин, в свою очередь, по-прежнему заявляет о поддержке законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на инаугурации которого 10 января присутствовал специальный посланник председателя КНР. Китайский МИД также осудил внешнее вмешательство в суверенные дела Венесуэлы.

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Венесуэльская оппозиция высказалась за пересмотр договоров с Россией и продолжение дружбы с Китаем

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Теги: Китай, Венесуэла, Мадуро, Густаво Тарре Брисеньо



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