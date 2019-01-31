Шубу, украденную из Третьяковки одновременно с картиной Куинджи, найти не удалось

Женскую шубу, пропавшую из Третьяковской галереи в один день с похищением картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", до сих не нашли.

Владелица шубы обратилась в полицию вечером 27 января. По ее словам, она сдала шубу в гардероб, но не смогла получить по номерку ее обратно.

Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей, сообщает источник "Интерфакса".

Как сообщало Накануне.RU полотно украли днем 27 января. Смотрители даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские.

По словам гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, кража шубы могла быть отвлекающим маневром.