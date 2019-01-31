31 Января 2019
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Кредиторы "Корпорации развития" потребовали возобновить рассмотрение дела о банкротстве

Компания "Бруно финанс" потребовала возобновить рассмотрение дела о банкротстве "Корпорации развития" (бывший проект "Урал промышленный - Урал Полярный"). Заявление направлено в арбитраж Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд приостановил производство по делу в мае 2018 г., так как долг "Корпорации развития" перед истцами - "Бруно финанс" и "Корпорация Северо-Запад" - оспаривался в рамках дела о банкротстве "Мостостроя-12". На сегодняшний день в число кредиторов "КР" вошли "ТАТФОНДБАНК" и "Чешский экспортный банк".

Как сообщало Накануне.RU, "Корпорация развития" обращалась в суд с требованием приостановить взыскание долга из-за подачи ходатайства о пересмотре дела по строительству надымского моста, но суд требования не удовлетворил.

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Кредиторы "Корпорации развития" потребовали возобновить рассмотрение дела о банкротстве

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Теги: Корпорация развития, Бруно финанс, пересмотр дела, Мостострой-12, арбитражный суд



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