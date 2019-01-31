31 Января 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге эвакуируют бизнес-центр на Уралмаше

В Екатеринбурге на Уралмаше по адресу Машиностроителей, 19 эвакуируют людей - сотрудников офисов и организаций, расположенных в здании "Прогресс". Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает корреспондент Накануне.RU
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В пресс-службе МЧС по Свердловской области не прокомментировали ситуацию, а в МВД направили за комментарием в ФСБ - Накануне.RU не удалось оперативно связаться с ведомством.

По данным некоторых СМИ, несколько школ города получили сообщения о минировании, сейчас там также проходит эвакуация сотрудников. Детей в учебных заведениях сегодня нет в связи с карантином в городе.

Напомним, что первая волна "минирований" в городе прошла несколько дней назад - 29 января. Тогда несколько учреждений города получили сообщения о заложенных бомбах. Сегодня "минирования" также начались в Перми.

эвакуация, Уралмаш, бизнес-центр(2019)|Фото: vk.com/te_ekb

эвакуация, Уралмаш, бизнес-центр(2019)|Фото: vk.com/te_ekb

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В Екатеринбурге эвакуируют бизнес-центр на Уралмаше

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Теги: эвакуация, Уралмаш, бизнес-центр



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