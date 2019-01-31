Носов лоббирует выделение денег на дорожное строительство на Колыме

Бывший градоначальник Нижнего Тагила Сергей Носов , который сейчас трудится губернатором Магаданского области, продолжает реализовывать свой лоббистский ресурс на федеральном уровне. Как передает корреспондент Накануне.RU , созданный на днях ТГ-канала "Магадан - не балалайка" публикует скан письма с подписью президента, согласно которому будут выделены весьма серьезные средства на дорожный ремонт на Колыме.

"Одну из самых опасных трасс в мире (!) ждёт капитальный ремонт. На федеральную автодорогу «Колыма» потратят почти 85 миллиарда (!!!). Поручение Правительству РФ дал лично Путин", - победно рапортует, судя по всему, созданный людьми из окружения Носова ТГ-канал.

Авторы телеграмм-ресурса напоминают, что осенью колымчане жаловались губернатору на ужасное состояние трассы, а сам Носов действительно, выступая на Госсовете, говорил о насущной необходимости дорожного ремонта.

Автотрасса "Колыма" - практически единственная дорожная артерия, которая соединяет Колыму с железной дорогой в Якутске и «материком».