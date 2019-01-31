31 Января 2019
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Политика Дальневосточный ФО Магаданская область

Носов лоббирует выделение денег на дорожное строительство на Колыме

Бывший градоначальник Нижнего Тагила Сергей Носов , который сейчас трудится губернатором Магаданского области, продолжает реализовывать свой лоббистский ресурс на федеральном уровне. Как передает корреспондент Накануне.RU , созданный на днях ТГ-канала "Магадан - не балалайка" публикует скан письма с подписью президента, согласно которому будут выделены весьма серьезные средства на дорожный ремонт на Колыме.

"Одну из самых опасных трасс в мире (!) ждёт капитальный ремонт. На федеральную автодорогу «Колыма» потратят почти 85 миллиарда (!!!). Поручение Правительству РФ дал лично Путин", - победно рапортует, судя по всему, созданный людьми из окружения Носова ТГ-канал.

письмо, магадан, скан, подпись путина(2019)|Фото:https://t.me/KolymaToday

Авторы телеграмм-ресурса напоминают, что осенью колымчане жаловались губернатору на ужасное состояние трассы, а сам Носов действительно, выступая на Госсовете, говорил о насущной необходимости дорожного ремонта.

Автотрасса "Колыма"  - практически единственная дорожная артерия, которая соединяет Колыму с железной дорогой в Якутске и «материком».

 

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Носов лоббирует выделение денег на дорожное строительство на Колыме

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Теги: носов, трасс колыма, магаданская область, дорожный ремонт



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