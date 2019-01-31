Школьники "тюменской матрешки" не учатся из-за сильных морозов

Школьники "тюменской матрешки" сегодня остались дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за сорокаградусных морозах полностью отменены занятия в школах Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска. В Ханты-Мансийске школьники учатся дистанционно с 30 января - в городе до 5 февраля объявлен карантин по гриппу и ОРВИ.

Также из-за карантина сидят дома ученики Тюменской области - занятия возобновятся 4 февраля.

Второй день внеплановых каникул из-за сильных морозов у школьников Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Отметим, что в городах "матрешки" введен режим повышенной готовности. На Ямале не работают зимники.