Пассажира задержали, он получил "администратвику" по статье "Мелкое хулиганство".

Конфликт произошел 30 января в столичном аэропорту "Домодедово". В телескопическом трапе перед входом в самолет рейсом Москва – Тюмень 30-летний пьяный уроженец Тюменской области обматерил бортпроводников и ударил по лицу одну из стюардесс.

Житель Тюменской области устроил дебош перед посадкой в самолёт, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД РФ Ирина Волк .

Пьяный тюменец в Домодедово избил стюардессу и обматерил бортпроводников





