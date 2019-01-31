В Перми – вторая волна массовых "минирований" по электронной почте

В Перми опять "заминировали" различные организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности края.

Сообщения, аналогичные тем, что приходили 29 января, поступили утром по электронной почте. По состоянию на 10.45, взрывных устройств нигде е нашли.

Напомним, 29 января людей вывели из департаментов жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, имущественных отношений мэрии, школы №102, продуктовых магазинов "Лента" и "Семья". У школьников отменили занятия. Самой массовой из подобных стала серия минирований в сентябре 2017 г.