31 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Перми – вторая волна массовых "минирований" по электронной почте

В Перми опять "заминировали" различные организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности края.

Сообщения, аналогичные тем, что приходили 29 января, поступили утром по электронной почте. По состоянию на 10.45, взрывных устройств нигде е нашли.

Напомним, 29 января людей вывели из департаментов жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, имущественных отношений мэрии, школы №102, продуктовых магазинов "Лента" и "Семья". У школьников отменили занятия. Самой массовой из подобных стала серия минирований в сентябре 2017 г.

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В Перми – вторая волна массовых "минирований" по электронной почте

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Теги: эвакуация, минирование



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