Тюменская область выделяет 58 миллионов на приобретение цифрового оборудования

В Тюменской области 35 тыс. жителей региона получат материальную помощь на приобретение цифрового оборудования. На эти цели из регионального бюджета выделено 58 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Максимальный охват населения "цифрой" составляет 97%. Полностью охвачены девять муниципальных образований: Армизонский, Голышмановский, Ишимский, Сорокинский, Тюменский районы, а также города Ишим, Тюмень, Тобольск, Ялуторовск.

Не вошли в программу обеспечения цифровым эфирным телевещанием 175 населенных пунктов. Аналоговое вещание в регионе отключат 15 апреля. В декабре прошлого года правительство Тюменской области заключил соглашение с двумя операторами спутникового ТВ - "НТВ Плюс" и "Телекарта". Эти компании обеспечат бесплатным телевещанием 20 телеканалов всех жителей региона, проживающих вне зоны охвата сети цифрового эфирного наземного телевидения. МТС и Триколор ТВ в рамках федерального закона предоставят доступ лишь вновь подключившимся.

Льготные категории граждан получат помощь на приобретение цифрового телевизионного оборудования. Максимальный размер помощи - 6 тыс. руб. для приема спутникового цифрового телевидения – гражданам, проживающим в населенных пунктах вне зоны цифрового эфирного наземного вещания. Тем, кто проживает в зоне цифрового вещания выплатят 1,5 тыс. руб.

Получить единовременную материальную помощь можно в учреждениях социального обслуживания или в управлении социальной защиты населения по месту жительства. Заявления принимаются до конца года.