31 Января 2019
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Общество Свердловская область

Жители Красноуфимска собрали более 9 тысяч подписей против строительства мусороперерабатывающего завода

Жители Красноуфимского района в Свердловской области обеспокоены строительством мусороперерабатывающего комплекса (МПК) и полигона. Уральцы просят главу региона Евгения Куйвашева найти другое место. В открытом обращении они пишут, что данный объект представляет серьёзную экологическую угрозу для жителей района и города, а также для поселений, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Жители собрали более 9 тыс. подписей против строительства объекта первой группы опасности. Проект включает в себя полигон и завод по сортировке мусора, рассчитанный на 100 тыс.тонн мусора в год.

презентация проекта, комплекс по обработке ТКО(2018)|Фото: ФБ Андрей Волегов

"Место, выбранное для строительства МПК и полигона в 70 га, выбрано неудачно. Они будут находиться внутри лесопарковой зоны, в 900 м от генетического резервата сосны, в 800 м от лесосеменной плантации кедра, в непосредственной близости от места обитания крупных млекопитающих (лоси, косули). Соли тяжёлых металлов, биогазы и другие вредные вещества окажут негативное влияние на вышеупомянутый природный комплекс", - сообщается в обращении.

Также рядом с тем местом, где власти хотят построить мусороперерабатывающий завод, находится детский лагерь "Чайка".

"Деревня Межевая - 1,5 км, село Крылово - 2 км, село Криулино - 3 км, г. Красноуфимск - 2,5 км также попадают под вредное воздействие. При строительстве второй очереди полигона санитарная зона до детского оздоровительного лагеря сократится до 800 м. Следовательно, будут нарушены требования санитарных норм", - пишут уральцы.

Население категорически против строительства полигона. Люди отправили петицию и подписи министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову.

Жители Красноуфимска требуют провести общественные обсуждения, обязать мэрию расторгнуть концессионное соглашение с ООО "ТБО Экосервис" и рассмотреть другие варианты для строительства полигона и завода.

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Жители Красноуфимска собрали более 9 тысяч подписей против строительства мусороперерабатывающего завода

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Теги: Красноуфимск, завод, мусорный полигон, ТКО



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Ранее 29.10.2018 14:07 Мск "Строительство полигона – это преступление!". Жители Красноуфимска предлагают рассмотреть другие площадки для мусорного завода

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