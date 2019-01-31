31 Января 2019
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Политика За рубежом

Спецпрокурор Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина

Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий дело о "российском вмешательстве", попросил суд отклонить ходатайство компании Евгения Пригожина Concord Management and Consulting LLC о раскрытии улик.

По мнению спецпрокурора, это может повредить расследованию, а также национальной безопасности США, сообщает Regnum.

23 января юристы российской компании потребовали от американского минюста обосновать предъявленные уголовные обвинения.

Напоминм, офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году, в феврале прошлого года опубликовал обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления.

В 40-страничном документе упомянуты 13 россиян. Все они во главе с ресторатором Евгением Пригожиным, по данным спецпрокурора, хотели, но так и не смогли повлиять на результаты выборов президента США.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, комментируя эти утверждения, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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Спецпрокурор Мюллер выступил против раскрытия улик по делу компании Пригожина

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Теги: роберт мюллер, евгений пригожин



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