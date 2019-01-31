Артем Дзюба выступил за освобождение одноклубника: "Свободу Кокорину"

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба (30), признанный РФС лучшим футболистом страны 2018 года, высказался в поддержку своего приятеля и одноклубника Александра Кокорина (27), который уже несколько месяцев находится под арестом вместе с другом Павлом Мамаевым (30) – они обвиняются в избиении двух человек, а также в хулиганстве.

Еще в самый разгар скандала многие поклонники Дзюбы, знающие о его дружеских отношениях с Кокориным, просили именитого футболиста дать свою оценку действиям товарища. Однако Артем довольно долго хранил молчание.

Накануне стало известно, что следствие в начале февраля будет ходатайствовать о продлении ареста футболистов. Пока срок их содержания в СИЗО ограничен 8 февраля. Нападение произошло в октябре 2018 года.

В Instagram Дзюбы появилась фотография, на которой Артем и Александр запечатлены вдвоем, также проставлены хэштеги "Свободу Кокорину" и "Саша, мы с тобой".

Многие подписчики Дзюбы сочли это прямой поддержкой поведения Кокорина и стали оставлять возмущенные комментарии: "Артём, за что свободу без суда? Суд пусть определит. Согласен с Василием Уткиным: даёшь честный суд этим двум ********* и иже с ними. А тут ****: свободу подавай за уголовные преступления! ******!!! Не будь дураком", "За какие такие заслуги свободу ему?! Преступник должен сидеть в тюрьме!", "Он сам виноват. То что " футболист" и известная личнасить не освобождает его от ответственности" (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Ранее за освобождение Кокорина и Мамаева высказывался другой скандально известный футболист – Андрей Аршавин. "Надеюсь, что их наказание будет таким, чтобы больше не пришлось проводить время в местах не столь отдаленных, потому что нашему обществу они больше полезны на футбольном поле, а не сидя за решеткой", - заявил он в одном из интервью.