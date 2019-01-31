31 Января 2019
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Шахрин считает, что площадка строительства Храма святой Екатерины у драмтеатра - здоровый компромисс

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин полагает, что выбранное место для Храма святой Екатерины у театра драмы - это идеальный компромисс. Такое заявление он сделал городским СМИ.

Музыкант сообщил, что ему "начали предлагать подписать письмо, чтобы не строили храм в сквере у Театра драмы". Шахрин отказался подписывать такой документ.

"У меня просто есть позиция, что мы, горожане, должны уметь слушать друг друга, уметь слушать аргументы, находить компромиссы, уметь уступать. Я сам человек не воцерковлённый, ни в какую церковь не хожу. Но при этом понимаю, что православие — это часть культуры той страны, в которой живу и люблю. И храмы тоже", - сказал Владимир Шахрин.

музыкант(2018)|Фото: Накануне.ru

И подчеркнул, что согласен с предложенным компромиссным местом строительства. Шахрин также сообщил, что  Козицына он лично не знает, а "с Алтушкиным первый раз встретился случайно". Но полагает, что этим бизнесменам есть за что сказать спасибо.

Шахрин напомнил: "Есть история о том, что в Екатеринбурге был храм святой Екатерины, но сейчас его нет. Его хотели построить на месте «Каменного цветка» на площади Труда. И я был со всеми, кто выступал против. Там есть уже часовня небольшая. С фонтаном же столько связано: я там с дедушкой кораблики запускал, фотографии у меня есть. Потом была идея сделать храм «на воде». Я тоже был против, так как сама архитектура храма была чуждая, плюс ломалась картинка индустриального города".

площадь Драмтеатра, храм святой Екатерины, проект(2018)|Фото: екатеринбург.рф

И добавил, что, несмотря на то, что думает, что тема строительства храма для него "как для артиста, непопулярная" и на него непременно "выльются помои", но, тем не менее, считает место у театра драмы "нормальным здоровым компромиссом» для горожан.

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Шахрин считает, что площадка строительства Храма святой Екатерины у драмтеатра - здоровый компромисс

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Теги: владимир шахрин, чайф, храм святой екатерины



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