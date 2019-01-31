В Югре маленький аутист потерялся и уехал в другой город

Ребёнка, больного аутизмом, вернули матери после того, как он уехал из Югорска на междугороднем автобусе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления Росгвардии.

Днём 29 января шестилетний мальчик-аутист гулял с мамой в парке. Женщина отвлеклась, в это время ребёнок ушёл в неизвестном направлении. Югорчанка обратилась в полицию.

Позже сотрудник вневедомственной охраны увидел, что в автобусе, который двигался из Югорска в поселок Алябъевский, едет ребёнок, по описанию похожий на пропавшего. В посёлке Пионерский мальчика сняли с рейса и передали сотрудникам Росгвардии.