После обысков в мэрии Нефтеюганска губернатор Югры пожелала Дегтяреву "всего наилучшего"

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталья Комарова пожелала главе Нефтеюганска Сергею Дегтяреву здоровья сразу после обысков в мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом глава города сообщил во время своей пресс-конференции, видеозапись с которой опубликована на официальном сайте города. Журналисты поинтересовались, общалась ли глава региона с Дегтяревым после произошедших 24 января событий.

"Звонила. Интересовалась моим состоянием в больнице. Пожелала всего самого наилучшего", - сообщил мэр. На вопрос журналиста: "и все?" ответил, что "ей тоже нужно разобраться в сложившейся ситуации".

Напомним, обыски в здании администрации и кабинете главы третьего по величине города нефтяной житницы России прошли 24 января. Следственные действия провели сотрудники Четвертого следственного управления СКР и ФСБ. Сам Сергей Дегтярев после визита силовиков попал в больницу. В департаменте общественных и внешних связей сообщали, что Наталью Комарову сразу уведомили о случившемся. При этом в ведомстве напомнили, что губернатор неоднократно говорила о "нулевой" толерантности к любым проявлениям коррупции.

Сам Дегтярев во время пресс-конференции заявил о причастности замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова к рейдерскому захвату власти. Властям автономного округа был направлен запрос, однако правительство Югры до сих пор никак не прокомментировало это заявление.