31 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале на отель, который подозревают в сливе канализации в озеро Тургояк, завели административное дело

На клуб-отель "Золотой пляж" завели административное дело за слив канализации в акваторию озера Тургояк. Об этом Накануне.RU сообщили в организации "Гражданский патруль".

Напомним, общественники заподозрили отель в сливе канализации в озеро Тургояк. В период новогодних каникул на озере ощущался резкий неприятный запах, а ледяная гладь была желтого цвета.

Специалисты обследовали место предполагаемого слива, и установили, что сточные воды в акваторию и охранную зону озера поступали из-под земли.

Министр экологии региона Сергей Лихачев сообщил общественникам, что в январе 2018 года в том же месте был зафиксирован аналогичный сброс, произошедший в результате аварии на подземном канализационном коллекторе ООО "Золотой пляж".

"В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ. Ведется расследование", - отметил он.

Добавим, что отелю грозит крупный административный штраф.

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На Южном Урале на отель, который подозревают в сливе канализации в озеро Тургояк, завели административное дело

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Теги: озеро Тургояк, слив, канализация, прокуратура,



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